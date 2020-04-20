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Вирусолог рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 09:21
Вирусолог рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По ее словам, пик в Украине может быть осенью

Вирусолог и заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАМН Украины Алла Мироненко рассказала, когда ждать высшей точки эпидемии коронавируса в Украине. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, пик в Украине может быть осенью.

"Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, затем высшая точка - это пик, а дальше - фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем - это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми довольно ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью".

При этом Мироненко выразила надежду, что летом инфекция будет не так активна.

"Но нужно понимать, что, во-первых, впереди лето. И я очень надеюсь, что летом будет немного легче, потому что в это время респираторные инфекции неактивны. Этому способствуют различные факторы: солнце, ветер, открытые окна. Хотя это вирус новый и он более устойчив, чем, например, вирус гриппа. И в то же время менее устойчив, чем другие безоболочные вирусы. Как будет - посмотрим", - добавила она.

Также вирусолог объяснила, почему официальная статистика COVID-19 не отражает реальное количество зараженных. По ее словам, не всегда можно лабораторно подтвердить случай инфицирования, если не удалось получить материал из нижних дыхательных путей.

Напомним, ранее исследователи из французского университета Экс-Марсель заявили, коронавирус может выжить при температуре +60 градусов по Цельсию. Обычно такая температура используется для дезинфекции лабораторий.

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