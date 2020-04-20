В Україні число нових випадків COVID-19 скорочується третій день поспіль

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому 359 пацієнтів одужали

В Україні за добу зафіксовано 261 новий випадок коронавірусної хвороби, що свідчить про зниження захворюваності третій день поспіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином в країні вже зафіксовано 5710 випадків COVID-19. Відзначимо, 17 квітня було зареєстровано 501 випадок, на день пізніше - 444, вчора - 343 нових випадки.

"Станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на ранок 20 квітня 2020 року надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, раніше вірусолог розповіла, коли чекати піку епідемії коронавірусу. За її словами, нинішня фаза - це ще навіть не початок піку.

Також вірусолог пояснила, чому офіційна статистика COVID-19 не відображає реальну кількість заражених. За її словами, не завжди можна лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів.

Також РБК-Україна писало, що дослідники з французького університету Екс-Марсель заявили, коронавірус може вижити при температурі +60 градусів за Цельсієм. Зазвичай така температура використовується для дезінфекції лабораторій.