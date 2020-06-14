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В Украине число новых случаев COVID-19 пошло на спад

Новости » Коронавирус     14.06.2020 - 09:15
В Украине число новых случаев COVID-19 пошло на спад
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Всего зарегистрировано 31 154 случая коронавирусной болезни

В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 648 человек. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за сутки от коронавируса умерли 9 человек, а общее число жертв составляет 889 человек.

Побороли болезнь 14 082 человека, в том числе 106 за последние сутки.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).

В Луганской и Полтавской областях за последние 24 часа не выявили ни одного случая коронавирусной болезни.

Напомним, 13 июня в Украине зарегистрировали очередной антирекорд новых случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несоблюдение рекомендаций повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине и предупредил, что карантин могут усилить.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить проверки в местах скопления людей на предмет соблюдения правил карантина.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Коронавирус
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