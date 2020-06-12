В Украине второй день подряд почти 700 новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За все время пандемии в Украине заразились 29 753 человек

По состоянию на 12 июня в Украине заразились COVID-19 еще 683 человек. Таким образом второй день подряд в стране почти 700 новых случаев коронавируса.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

Вообще за все время пандемии заразились 29 753 человек. За минувшие сутки скончались еще 16 человек и в тот же день выздоровели еще 426 человек.

С высокими показателями по заболеваемости остаются город Киев, в котором 3766 случаев, а также Черновицкая область, в которой 3831 зараженный.

Вчера в стране зафиксировали новый антирекорд, который лишь на 6 случаев выше сегодняшней статистики.

После этого в Минздраве заявили, что такого в Украине еще не было и в связи с этим будут приняты меры.

РБК-Украина писало, что по вчерашним данным, в Украине зафиксировали 689 новых случаев COVID-19.

Также в Министерстве здравоохранения оценили возможность второй волны пандемии в Украине.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна