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В Украине второй день подряд почти 700 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 08:17
В Украине второй день подряд почти 700 новых случаев COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За все время пандемии в Украине заразились 29 753 человек

По состоянию на 12 июня в Украине заразились COVID-19 еще 683 человек. Таким образом второй день подряд в стране почти 700 новых случаев коронавируса.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

Вообще за все время пандемии заразились 29 753 человек. За минувшие сутки скончались еще 16 человек и в тот же день выздоровели еще 426 человек.

С высокими показателями по заболеваемости остаются город Киев, в котором 3766 случаев, а также Черновицкая область, в которой 3831 зараженный.

Вчера в стране зафиксировали новый антирекорд, который лишь на 6 случаев выше сегодняшней статистики.

После этого в Минздраве заявили, что такого в Украине еще не было и в связи с этим будут приняты меры.

РБК-Украина писало, что по вчерашним данным, в Украине зафиксировали 689 новых случаев COVID-19.

Также в Министерстве здравоохранения оценили возможность второй волны пандемии в Украине.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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