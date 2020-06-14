ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні число нових випадків COVID-19 пішло на спад

Новини » Коронавірус     14.06.2020 - 09:15
В Україні число нових випадків COVID-19 пішло на спад
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Всього зареєстровано 31 154 випадки коронавірусної хвороби

В Україні за останню добу коронавірус підтвердили у 648 осіб. З початку пандемії зареєстровано 31 154 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, за добу від коронавірусу померли 9 осіб, а загальне число жертв становить 889 осіб.

Побороли хворобу 14 082 людини, в тому числі 106 за останню добу.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (139), Закарпатській (49) областях, а також у Києві (66 випадків).

У Луганській і Полтавській областях за останні 24 години не виявили жодного випадку коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, 13 червня в Україні зареєстрували черговий антирекорд нових випадків коронавірусу.

В Україні три дні поспіль фіксували в межах 700 нових випадків COVID-19, чого не було раніше.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що недотримання рекомендацій вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні та попередив, що карантин можуть посилити.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити перевірки в місцях скупчення людей на предмет дотримання правил карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся