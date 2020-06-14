В Україні число нових випадків COVID-19 пішло на спад

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Всього зареєстровано 31 154 випадки коронавірусної хвороби

В Україні за останню добу коронавірус підтвердили у 648 осіб. З початку пандемії зареєстровано 31 154 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, за добу від коронавірусу померли 9 осіб, а загальне число жертв становить 889 осіб.

Побороли хворобу 14 082 людини, в тому числі 106 за останню добу.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (139), Закарпатській (49) областях, а також у Києві (66 випадків).

У Луганській і Полтавській областях за останні 24 години не виявили жодного випадку коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, 13 червня в Україні зареєстрували черговий антирекорд нових випадків коронавірусу.

В Україні три дні поспіль фіксували в межах 700 нових випадків COVID-19, чого не було раніше.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що недотримання рекомендацій вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні та попередив, що карантин можуть посилити.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити перевірки в місцях скупчення людей на предмет дотримання правил карантину.

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Автор: Максим Зайченко