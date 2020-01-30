В Украине будет работать еще одна международная платежная система

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Платежная система FORPOST сменила название на NovaPay и получила статус международной

Национальный банк Украины согласовал изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы FORPOST на международную платежную систему NovaPay. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, международная платежная система NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системе, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.

Напомним, платежная система FORPOST связана с компанией "Новая почта".

Ранее директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International, которая стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

В январе 2020 года Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction.