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В Украину зашла еще одна международная платежная система

Новости » Экономика     14.01.2020 - 13:21
В Украину зашла еще одна международная платежная система
Фото: Clear Junction (clearjunction.com)

Британская Clear Junction стала 13-й иностранной системой в Украине

Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является компания Clear Junction Limited, зарегистрированная в Великобритании, котроя имеет статус авторизированного учреждения электронных денег.

Международная платежная система Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

"Выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать развитию платежного рынка в Украине, повышению уровня качества финансовых услуг, а также расширит возможности для получения услуг по переводу средств как для украинцев, находящихся за рубежом, так и для иностранцев, осуществляющих трансграничные переводы денежных средств в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International, которая стала четвертой в Украине международной карточной платежной системе, платежной организацией которой является нерезидент.

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