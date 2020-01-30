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В Україні працюватиме ще одна міжнародна платіжна система

Новини » Економіка     30.01.2020 - 12:13
В Україні працюватиме ще одна міжнародна платіжна система
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Платіжна система FORPOST змінила назву на NovaPay та отримала статус міжнародної

Національний банк України погодив зміну статусу та найменування платіжної системи з внутрішньодержавної платіжної системи FORPOST на міжнародну платіжну систему NovaPay. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, міжнародна платіжна система NovaPay стала одинадцятою міжнародною платіжною системою, платіжною організацією якої є резидент, на платіжному ринку України.

Нагадаємо, платіжна система FORPOST пов'язана з компанією "Нова пошта".

Раніше директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз заявив, що Національний банк України готовий видати платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2018 року Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International, яка стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

У січні 2020 року Національний банк України ухвалив рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Clear Junction.

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