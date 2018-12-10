Климкин рассказал, что необходимо для расширения санкций за "выборы" в ОРДЛО

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)

По словам Климкина, нужно доказать участие в избирательных манипуляциях на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что для того, чтобы добавить других россиян в список санкций, нужно доказать их участие в избирательных манипуляциях на Донбассе. Об этом он заявил в ходе брифинга в Брюсселе, комментируя введение персональных санкций против причастных к организации "выборов" в ОРДЛО.

"Что касается санкций за нелегитимные "выборы" на Донбассе, Европейский союз говорит, что установил, кто был непосредственно причастен к их реализации. Конечно, тот, кто их организовывал - Сурков, он и так давно под санкциями. Для того, чтобы добавить других россиян, нужно доказать, что они непосредственно участвовали в избирательных манипуляциях на Донбассе. Этот вопрос требует четких доказательств и времени", - сказал он.

Напомним, также Климкин на заседании Совета ЕС по иностранным делам предложил возможные варианты санкций против России.

Отметим, что сегодня Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе.

Как известно, 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". По словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".