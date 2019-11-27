В Украине будет работать еще одна международная платежная система

Фото: TRANSFAST (transfast.com)

Платежная система TRANSFAST стала восьмой иностранной системой в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы TRANSFAST. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, международная платежная система TRANSFAST стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

"Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, международная платежная система TRANSFAST является глобальной системой перевода средств, который предоставляет услуги перевода средств в более чем 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, Соединенных Штатах Америки, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.

Напомним, ранее директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International, которая стала четвертой в Украине международной карточной платежной системе, платежной организацией которой является нерезидент.