ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні працюватиме ще одна міжнародна платіжна система

Новини » Економіка     27.11.2019 - 16:28
В Україні працюватиме ще одна міжнародна платіжна система
Фото: TRANSFAST (transfast.com)

Платіжна система TRANSFAST стала восьмою іноземною системою в Україні

Національний банк України (НБУ) узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи TRANSFAST. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, міжнародна платіжна система TRANSFAST стала восьмою в Україні міжнародною платіжною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент.

"Прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, міжнародна платіжна система TRANSFAST є глобальною системою переказу коштів, що надає послуги переказу коштів у понад 125 країнах (у регіонах Азії, Європи, Африки, Сполучених Штатах Америки, Канади, Індії та Австралії) та налічує понад 300 учасників у всьому світі.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз заявив, що Національний банк України готовий видати платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2018 року Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International, яка стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

НБУ очікує меседжів від МВФ на наступному тижні НБУ прогнозує збільшення переказів від трудових мігрантів
Новини України платежные системыНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся