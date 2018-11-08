В Украине больше всего долгов по зарплате у представителей авиационной промышленности

Фото: Алексей Воробьев (minjust.gov.ua)

По словам Воробьева, ГИС ведет статистику по всем категориям профессий

В Украине у представителей авиационной промышленности больше всего долгов по выплатам заработной платы. Об этом на пресс-конференции: "Результаты работы государственной исполнительной службы за 3 квартала 2018 года" сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у представителей авиационной промышленности самые большие долги в стране по заработной плате.

"У нас не ведется статистика только по определенным категориям профессий. Мы имеем общую базу", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, с начала 2018 года было взыскано 388 млн грн задолженности по заработной плате.

Кроме того, по словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко, органы ГИС в 2018 году взыскали в пользу бюджета 1,2 млрд гривен.

Кабинет министров перераспределил средства на погашение задолженностей по зарплатам медиков.

Также сообщалось, что Кабмин принял решение о выделении дополнительных 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.