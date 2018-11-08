В Україні з початку року стягнуто 388 млн грн заборгованості по зарплаті

Фото: Олексій Воробйов (facebook.com.minjust.official)

Зокрема, органи ДВС у 2018 році стягнули на користь бюджету 1,2 млрд гривень

В Україні з початку 2018 року було стягнуто 388 млн грн заборгованості по заробітній платі. Про це на прес-конференціі "Результати роботи державної виконавчої служби за 3 квартали 2018 року" повідомив директор Департаменту державної виконавчої служби Олексій Воробйов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також повідомив, що заборгованість повністю погашена щодо 28,5 млн гривень.

"25,1 млн гривень погашено заборгованості по зарплаті ПрАТ "Рівнеазот" на користь 1204 працівників. 19,5 млн гривень стягнуто з ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" на користь 789 працівників. 21,4 млн гривень стягнуто державними виконавцями з ПАТ "Запоріжжяобленерго", - додав він.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлани Глущенко, органи ДВС у 2018 році стягнули на користь бюджету 1,2 млрд гривень.

"На сьогодні у 2018 році було відкрито 1 млн 950 тисяч проваджень. Стягнуто на користь бюджету 1,2 млрд гривень, 601 млн грн - виконавчого збору", - розказала вона.

За її словами, станом на сьогодні 3,8 млрд гривень аліментів стягнуті на користь дітей.

"Наші основні пріорітети: відпрацювання виконавчих проваджень. На сьогодні ми маємо 3,8 млрд гривень аліментів, стягнутих на користь 541 тисячі дітей з початку року. 47,9 тисяч погасили заборгованість по аліментах у повному обсязі. 39,5 тисяч виконавчих документів відкликано стягувачами у зв'язку з відсутністю претензій до боржника. Ми працюємо на результат", - додала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів перерозподілив кошти на погашення заборгованостей по зарплатам медиків.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін прийняв рішення про виділення додаткових 500 млн гривень на покриття збитків державних шахт і на забезпечення можливості виплати зарплат шахтарям.