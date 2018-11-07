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Кабмін перерозподілив кошти на погашення боргів перед медиками

Новини » Політика    07.11.2018 - 14:49
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також розподілено кошти на програми лікування ниркової недостатності і діабету

Кабінет міністрів перерозподілив кошти на погашення заборгованостей по зарплатам медиків. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд підтримав перерозподіл 1,5 млрд гривень з резерву держбюджету та інших програм МОЗ на медичну субвенцію з місцевим бюджетам. Ці кошти мають бути використані за такими пріоритетами:

  • погашення заборгованості по зарплатам медиків;
  • додаткове фінансування бюджетної програми лікування пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю методом гемодіалізу;
  • забезпечення потреб пацієнтів, яким необхідні препарати інсуліну.

Тепер місцеві ради мають прийняти зміни в свої бюджети, щоб кошти за механізмом субвенції отримали всі медустанови.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що борги за зарплатами медиків становлять 1,5 млрд гривень. Як зазначили в МОЗ, до кінця року планується виплатити 90% існуючих боргів.

Відзначимо, в 2019 році пріоритетом МОЗ стане старт реформи екстреної медичної допомоги.

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Новини України Кабінет Міністрів Українизарплатамедики
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