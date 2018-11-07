Кабмін виділяє ще 500 млн гривень на зарплати шахтарям

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявив, що Міненерго має подати реформу цієї сфери

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення додаткових 500 млн гривень на покриття збитків державних шахт і на забезпечення можливості виплати зарплат шахтарям. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, сьогодні уряд приймає рішення про виділення 500 млн покриття збитків шахт державної власності. Він також зазначив, що це дозволить тримати під контролем ситуацію з виплатами зарплат шахтарям.

"Тут потрібно робити глибоку реформу, яку має запропонувати Міністерство енергетики та вугільної промисловості", - додав Гройсман.

Нагадаємо, в жовтні прем'єр доручив сформувати план дій з виведення вугільної галузі з кризи. Він також назвав реальним збільшення видобутку вугілля наступного року.

До цього Кабінет міністрів України схвалив перерахування 300 млн гривень до спеціального фонду бюджету для погашення боргів по зарплаті перед шахтарями. У жовтні також повідомлялося, що заборгованість по зарплатах перед шахтарями становить 488 млн гривень.