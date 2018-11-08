В Україні найбільше всього боргів по зарплаті у представників авіаційної промисловості

Фото: Олексій Воробйов (minjust.gov.ua)

За словами Воробйова, ДВС веде статистику по всім категоріям професій

В Україні представники авіаційної промисловості мають найбільші борги по виплатам заробітної плати. Про це на прес-конференції: "Результати роботи державної виконавчої служби за 3 квартали 2018 року" повідомив директор Департаменту державної виконавчої служби Олексій Воробйов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, представники авіаційної промисловості мають найбільші борги в країні по заробітній платі.

"У нас не ведеться статистика лише по певним категоріям професій. Ми маємо загальну базу", - додав він.

Як писало РБК-Україна, з початку 2018 року було стягнуто 388 млн грн заборгованості по заробітній платі.

Окрім того, за словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлани Глущенко, органи ДВС у 2018 році стягнули на користь бюджету 1,2 млрд гривень.

Кабінет міністрів перерозподілив кошти на погашення заборгованостей по зарплатам медиків.

Також повідомлялося, що Кабмін прийняв рішення про виділення додаткових 500 млн гривень на покриття збитків державних шахт і на забезпечення можливості виплати зарплат шахтарям.