В Украине блокировали контрабанду из Китая веществ для изготовления метадона
Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему контрабанды прекурсора из Китайской Народной Республики. Стоимость 175 килограммов реагента составляет около 90 млн гривен на "черном рынке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, злоумышленника обвиняют в транспортировке прекурсора, благодаря которому изготавливается наркотическое средство - метадон, с Китая через службу почтового отправления. Благодаря поддельным документам, реагент, под видом легального вещества, проходил таможенное оформление.
Во время обысков, представители СБУ изъяли:
- 133 килограмма чистого прекурсора;
- 42 килограмма незаконных веществ;
"Такого количества достаточно для изготовления 100 кг метадона, стоимость которого на "черном рынке" составляет около 90 млн грн", - сообщает пресс-служба СБУ.
Стоит отметить, согласно ч. 1 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до восьми лет.