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В Украине блокировали контрабанду из Китая веществ для изготовления метадона

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Киев, Вторник 06 июля 2021 20:05
В Украине блокировали контрабанду из Китая веществ для изготовления метадона Фото: СБУ разоблачила схему контрабанды прекурсору (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему контрабанды прекурсора из Китайской Народной Республики. Стоимость 175 килограммов реагента составляет около 90 млн гривен на "черном рынке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, злоумышленника обвиняют в транспортировке прекурсора, благодаря которому изготавливается наркотическое средство - метадон, с Китая через службу почтового отправления. Благодаря поддельным документам, реагент, под видом легального вещества, проходил таможенное оформление.

Во время обысков, представители СБУ изъяли:

  • 133 килограмма чистого прекурсора;
  • 42 килограмма незаконных веществ;

"Такого количества достаточно для изготовления 100 кг метадона, стоимость которого на "черном рынке" составляет около 90 млн грн", - сообщает пресс-служба СБУ.

Стоит отметить, согласно ч. 1 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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