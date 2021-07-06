ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні блокували контрабанду з Китаю речовин для виготовлення метадону

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 липня 2021 20:05
В Україні блокували контрабанду з Китаю речовин для виготовлення метадону Фото: СБУ викрила схему контрабанди прекурсору (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Представники Служби безпеки України викрили схему контрабанди прекурсору з Китайської Народної Республіки. Вартість 175 кілограмів реагенту складає близько 90 млн гривень на "чорному ринку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, зловмисника звинувачують у транспортуванні прекурсору, завдяки якому виготовляється наркотичний засіб - метадон, з Китаю через службу поштового відправлення. Завдяки підробленим документам, реагент, під виглядом легальної речовини, проходив митне оформлення.

Під час обшуків, представники СБУ вилучили:

  • 133 кілограми чистого прекурсору;
  • 42 кілограми незаконних речовин;

"Такої кількості достатньо для виготовлення 100 кг метадону, вартість якого на "чорному ринку" складає близько 90 млн грн", - повідомляє пресслужба СБУ.

Варто відзначити, відповідно до ч. 1 ст. 305 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Читайте РБК-Україна в Google News
наркотики контрабанда Китай Україна Служба безпеки України
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні