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В Украине в ближайшие дни удержится высокая пожарная опасность

Новости » Происшествия    14.09.2019 - 14:55
В Украине в ближайшие дни удержится высокая пожарная опасность
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пожарная опасность удерживается на всей территории, кроме Карпат

Погода в Украине: 14-16 сентября будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, пожарная опасность будет удерживаться на всей территории нашего государства, кроме Карпат.

"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности на территории Украины. По данным Укргидрометцентра, 14-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 14-16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА ранее предупреждали, что в Киеве будет удерживаться чрезвычайная пожарная опасность. Отмечалось, что в столице пожарная опасность будет сохраняться до 16 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, в пятницу в некоторых регионах температура снизилась до +5, на юге ожидалось до +30.

Кроме того, до конца недели ожидается приход настоящей осени. На выходных, 14-15 сентября, возможно резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.

Вместе с тем на этих выходных в некоторых областях будет теплая погода. Она продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

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Новости Украины ГСЧСпожарная опасность
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