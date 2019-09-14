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В Україні у найближчі дні утримуватиметься висока пожежна небезпека

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 14:55
В Україні у найближчі дні утримуватиметься висока пожежна небезпека
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пожежна небезпека утримується на усій території, крім Карпат

Погода в Україні: 14-16 вересня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, пожежна небезпека буде утримуватися на всій території нашої держави, крім Карпат.

"Увага! Попередження про пожежну небезпеку на території України. За даними УкрГідрометцентру, 14-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 14-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у КМДА раніше попереджали, що у Києві утримуватиметься надзвичайна пожежна небезпека. Зазначалося, що у столиці пожежна небезпека буде зберігатися до 16 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, у п'ятницю у деяких регіонах температура знизилася до +5, на півдні очікувалося до +30.

Крім того, до кінця тижня очікується прихід справжньої осені. На вихідних, 14-15 вересня, можливо різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.

Разом з тим на цих вихідних у деяких областях буде тепла погода. Вона протримається до вихідних, а в суботу-неділю пройдуть періодичні дощі і похолодає.

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