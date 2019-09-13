В Киеве удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Пожарная опасность удержится до 16 сентября

В Киеве будет удерживаться чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в столице до 16 сентября удержится пожарная опасность - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в некоторых регионах температура снизится до +5, на юге ожидается до +30. В Карпатах температура воздуха ночью опуститься до +5-10 градусов, днем ожидается +14-19. В другой части Украины ожидается +23-28 днем, +7-12 - ночью.

Кроме того, до конца недели ожидается приход настоящей осени. На выходных, 14-15 сентября, возможно резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.

На выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода. Теплая погода продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.