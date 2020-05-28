Фото: АЭС (Flickr)

Атомные блоки электростанций выводятся в холодный резерв

В Украине беспрецедентно снизилась мощность атомных блоков. Теперь не работают атомные блоки общей мощностью в 2 800 мегаватт, что почти равняется работе целой Ровенской АЭС.

Об этом председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, сейчас атомные блоки электростанций выводятся в холодный резерв.

"Сегодня действующими являются 6 тысяч 600 мегаватт, а потенциально может работать 9 тысяч 600 мегаватт. Это действительно беспрецендентное снижение мощности Энергоатома. Никогда за всю историю Украины не было столь низкой мощности работающих блоков. Это проблема во-первых потому, что это самая дешевая электроэнергия, которая уже построена. В те блоки уже вложенные деньги, они отремонтированы, продлен срок их эксплуатации на 10-20 лет. Буквально в прошлый год такие продолжения происходили. Поэтому выводить из работы самые дешевые виды генерации электроэнергии - это конечно неправильно", - заявил Герус.

Герус отметил, что пока не работают атомные блоки общей мощностью в 2 800 мегаватт, что почти равняется работе целой Ровенской АЭС

"Сейчас ситуация даже становится хуже. Сейчас выводятся блоки не просто в ремонт, а просто в холодный резерв. То есть в простой. Например, на Ровенской атомной электростанции на сегодня один блок просто остановлен. Он не в ремонте, но он не работает. По 8 или 9 блоках сегодня ситуация такова, что они работают, но работают далеко не в полную мощность. Такое есть и в городе Никишин на Хмельницкой АЭС, и в Южноукраинске, и в городе Энергодар Запорожской области. Суммарные ограничения тех блоков, которые могли бы работать составляют 2 тысячи 800 мегаватт. Это примерно Ровенская АЭС, потому что это на 40% больше чем Хмельницкая АЭС, где мощность 2 тысячи мегаватт", - заявил Герус.

Напомним, правительство Украины снизило обов'язкову долю продаж электроэнергии в рамках ПСО, что позволит "Энергоатому" зарабатывать больше на продаже электроэнергии.

Ранее в.о. министра энергетики Ольга Буславець заявила, что Украина будет вынуждена выводить из эксплуатации атомные блоки уже через 5-10 лет.

Отметим, в Украине нарастает энергетический кризис, главным образом, из-за резкого роста мощностей "зеленой" генерации и падения потребления электроэнергии. При этом тариф на "зеленую" в несколько раз выше тарифы ТЭС и АЭС.

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Автор: Анастасия Светлевская