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Кабмин не допустит веерных отключений и обеспечит работу АЭС, - Шмыгаль

Новости » Политика     13.05.2020 - 14:33
Кабмин не допустит веерных отключений и обеспечит работу АЭС, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство утвердило антикризисный план в сфере энергетики

Правительство не допустит веерных отключений, а также обеспечит работу АЭС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что правительство утвердило антикризисный план в сфере энергетики.

"Это очень важно и это предусматривает энергетический баланс страны. Мы разработали и утвердили антикризисный план в сфере энергетики. Перед нами стоят две задачи. Первое - тактические шаги для стабилизации ситуации в краткосрочной перспективе. Второе - это стратегические решения, которые позволят сформировать нормальную систему работы, где будут учтены интересы потребителей, энергетиков и предпринимателей", - заявил он.

Он добавил, что вчера профильный комитет по энергетике поддержал его.

Напомним, вчера Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. Сообщалось, такие меры могут принести дополнительно 50 млрд гривен в год.

Теги Новости Украины тарифыэлектричествоДенис Шмыгаль
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