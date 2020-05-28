Фото: АЕС (Flickr)

Атомні блоки електростанцій виводяться в холодний резерв

В Україні безпрецедентно знизилась потужність атомних блоків. Наразі не працюють атомні блоки загальною потужністю в 2 800 мегаватт, що майже дорівнює роботі цілої Рівненської АЕС.

Про це голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За його словами, наразі атомні блоки електростанцій виводяться в холодний резерв.

"Сьогодні працюючими є 6 тисяч 600 мегаватт, а потенційно може працювати 9 тисяч 600 мегаватт. Це дійсно безпрецендентне зниження потужності Енергоатому. Ніколи за всю історію України не було настільки низької потужності працюючих блоків. Це проблема по-перше тому, що це найдешевша електроенергія, яка вже збудована. В ті блоки вже вкладені гроші, вони відремонтовані, продовжений строк їх експлуатації на 10-20 років. Буквально в минулий рік такі продовження відбувались. Тому виводити з роботи найдешевші види генерації електроенергії - це звичайно неправильно", - заявив Герус.

Герус наголосив, що наразі не працюють атомні блоки загальною потужністю в 2 800 мегаватт, що майже дорівнює роботі цілої Рівненської АЕС

"Зараз ситуація навіть стає гіршою. Зараз виводяться блоки не просто в ремонт, а просто в холодний резерв. Тобто в простій. Наприклад, на Рівненській атомній електростанції на сьогодні один блок просто зупинений. Він не в ремонті, але він не працює. По 8 чи 9 блоках сьогодні ситуація така, що вони працюють, але працюють далеко не повну потужність. Таке є і в місті Нікішин на Хмельницькій АЕС, і в Південноукраїнську, і в місті Енергодар Запорізської області. Сумарні обмеження тих блоків, які могли би працювати складають 2 тисячі 800 мегаватт. Це приблизно Рівненська АЕС, бо це на 40% більше ніж Хмельницька АЕС, де потужність 2 тисячі мегаватт", - заявив Герус.

Нагадаємо, уряд України знизив обов'язкову частку продажів електроенергії в рамках ПСО, що дозволить "Енергоатому" заробляти більше на продажу електроенергії.

Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що Україна буде вимушена виводити з експлуатації атомні блоки вже через 5-10 років.

Відзначимо, в Україні наростає енергетична криза, головним чином, через різке зростання потужностей "зеленої" генерації і падіння споживання електроенергії. При цьому тариф на "зелену" в кілька разів вищий за тарифи ТЕС та АЕС.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская