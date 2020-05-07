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ГБР расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Новости » Общество     07.05.2020 - 15:23
ГБР расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минэконэнерго утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, должностные лица ведомства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год.

"Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - говорится в сообщении.

В связи с этим, как отмечают в Бюро, происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, "убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства".

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды поручило "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют. В поручении отмечается, что данный вопрос необходимо проработать с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта избытка электроэнергии.

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