В Минэнерго назвали сроки завершения эксплуатации атомных блоков

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Всего в Украине 15 блоков

Украина будет вынуждена выводить из эксплуатации атомные блоки уже через 5-10 лет. Всего в государстве их насчитывается 15.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Уже через 5-10 лет мы будем вынуждены постепенно выводить из эксплуатации наши атомные блоки. Поэтому если нам посчитать по 15 блокам, это 200 миллиардов гривен нужно, мы имеем только 5. Где взять 195 миллиардов?", - сказала Буславец.

По ее словам, время использования атомных блоков в Украине скоро завершится. Но денег на вывод их из эксплуатации пока нет.

"У нас отчисляются некоторые средства, но они так малы, что наш сегодняшний фонд, который направлен на эти мероприятия, сегодня имеет всего лишь 5 миллиардов гривен. Это почти 200 миллионов долларов. То есть мы за все это время не аккумулировали даже на вывод одного блока. А у нас их 15. То есть мы сегодня эксплуатируем, но не закладываем затраты на будущее, чтобы безопасно это сделать", - добавила глава министерства.

Напомним, в Минэнерго посчитали, что на сегодня дефицит в энергетической отрасли Украины за текущий год достигает более 50 миллиардов гривен. Из них 16 миллиардов - дефицит угольной отрасли.

Автор: Анастасия Светлевская