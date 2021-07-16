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В Украине арестованное имущество будут продавать на онлайн-аукционах

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 13:06
В Украине арестованное имущество будут продавать на онлайн-аукционах Фото: Рада одобрила продажу арестованного имущества на онлайн-аукционах (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине появятся электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3360-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Реализация арестованного имущества происходит на е-аукционе или по фиксированной цене.

Продать по фиксированной цене могут имущество, оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров заработной платы. Однако такая продажа неприменима к недвижимому имуществу, транспортным средствам, воздушным, морским и речным суднам независимо от их стоимости.

Порядок проведения аукционов определяет Министерство юстиции.

Предусмотрено проведение е-аукционов с возможностью понижения начальной цены.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, ВР запретила Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5141.

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