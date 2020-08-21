В Украине уже более 100 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на 21 августа в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Также в стране уже более 51 тысячи выздоровевших и более 2,1 тысячи смертей. В Украине 100 643 случаев COVID-19. В частности, за вчера заразились еще 2 106 человек.

Также в СНБО сообщили, что за вчера выздоровели 637 человек и 23 умерли.

Больше всего зараженных во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Харьковской областях и в Киеве. Последние несколько недель ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, растет количество зараженных.

Вчера в Украине количество новых случаев коронавируса впервые превысило две тысячи.

Ситуация в регионах:

Винницкая область - 3478 случаев;

Волынская область - 4989 случаев;

Днепропетровская область - 1894 случая;

Донецкая область - 1183 случая;

Житомирская область - 2695 случаев;

Закарпатская область - 6771 случай;

Запорожская область - 1234 случая;

Ивано-Франковская область - 7462 случая;

Кировоградская область - 751 случай;

г. Киев - 11328 случаев;

Киевская область - 4805 случаев;

Львовская область - 12 793 случая;

Луганская область - 213 случаев;

Николаевская область - 912 случаев;

Одесская область - 5578 случаев;

Полтавская область - 614 случая;

Ровенская область - 8238 случаев;

Сумская область - 1124 случая;

Тернопольская область - 4301 случай;

Харьковская область - 7033 случая;

Херсонская область - 329 случаев;

Хмельницкая область - 1828 случаев;

Черновицкая область - 8505 случаев;

Черкасская область - 1219 случаев;

Черниговская область - 1366 случаев.

Отметим, что Черновицкая область установила антирекорд по количеству больных COVID-19.

Напомним, в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, красную зону карантина расширили.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие ограничения будут в школах различных карантинных зон.