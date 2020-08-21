В Украине уже более 100 тысяч случаев коронавируса

Также в стране уже более 51 тысячи выздоровевших
По состоянию на 21 августа в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
Также в стране уже более 51 тысячи выздоровевших и более 2,1 тысячи смертей. В Украине 100 643 случаев COVID-19. В частности, за вчера заразились еще 2 106 человек.
Также в СНБО сообщили, что за вчера выздоровели 637 человек и 23 умерли.
Больше всего зараженных во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Харьковской областях и в Киеве. Последние несколько недель ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, растет количество зараженных.
Вчера в Украине количество новых случаев коронавируса впервые превысило две тысячи.
Ситуация в регионах:
Винницкая область - 3478 случаев;
Волынская область - 4989 случаев;
Днепропетровская область - 1894 случая;
Донецкая область - 1183 случая;
Житомирская область - 2695 случаев;
Закарпатская область - 6771 случай;
Запорожская область - 1234 случая;
Ивано-Франковская область - 7462 случая;
Кировоградская область - 751 случай;
г. Киев - 11328 случаев;
Киевская область - 4805 случаев;
Львовская область - 12 793 случая;
Луганская область - 213 случаев;
Николаевская область - 912 случаев;
Одесская область - 5578 случаев;
Полтавская область - 614 случая;
Ровенская область - 8238 случаев;
Сумская область - 1124 случая;
Тернопольская область - 4301 случай;
Харьковская область - 7033 случая;
Херсонская область - 329 случаев;
Хмельницкая область - 1828 случаев;
Черновицкая область - 8505 случаев;
Черкасская область - 1219 случаев;
Черниговская область - 1366 случаев.
Отметим, что Черновицкая область установила антирекорд по количеству больных COVID-19.
Напомним, в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, красную зону карантина расширили.
РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие ограничения будут в школах различных карантинных зон.