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Черновицкая область установила антирекорд по количеству заболевших COVID-19

Черновицкая область, Пятница 21 августа 2020 03:23
Черновицкая область установила антирекорд по количеству заболевших COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области общее количество инфицированных COVID-19 достигло 8505 человек. За прошедшие сутки подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом в Facebook написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Сейчас это рекордное число больных, выявленных в области за сутки.

Областная лаборатория исследовала 752 образца.

Кроме того, 20 августа выздоровели от COVID-19 еще 56 больных. Общее количество тех, кто вылечился составляет 5764 человека.

Напомним, за сутки 19 августа в Украине впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса.

20 августа в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации - красную зону карантина расширили.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

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