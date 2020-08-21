Черновицкая область установила антирекорд по количеству заболевших COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За прошедшие сутки подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области общее количество инфицированных COVID-19 достигло 8505 человек. За прошедшие сутки подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом в Facebook написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Сейчас это рекордное число больных, выявленных в области за сутки.

Областная лаборатория исследовала 752 образца.

Кроме того, 20 августа выздоровели от COVID-19 еще 56 больных. Общее количество тех, кто вылечился составляет 5764 человека.

Напомним, за сутки 19 августа в Украине впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса.

20 августа в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации - красную зону карантина расширили.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.