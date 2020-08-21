В Україні вже більше 100 тисяч випадків коронавірусу

Станом на 21 серпня в Україні виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу. Найскладніша епідеміологічна ситуація в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Також в країні вже більше 51 тисячі одужавших та більше 2,1 тисячі смертей. В Україні 100 643 випадків COVID-19. Зокрема, за вчора заразилися ще 2 106 осіб.

Також у РНБО повідомили, що за вчора одужали 637 людей та 23 померли.

Найбільше заражених у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Харківській областях та в Києві. Останні декілька тижнів ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, зростає кількість заражених.

Вчора в Україні кількість нових випадків коронавірусу вперше перевищила дві тисячі.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область - 3478 випадків;

Волинська область - 4989 випадків;

Дніпропетровська область - 1894 випадки;

Донецька область - 1183 випадки;

Житомирська область - 2695 випадків;

Закарпатська область - 6771 випадок;

Запорізька область - 1234 випадки;

Івано-Франківська область - 7462 випадки;

Кіровоградська область - 751 випадок;

м. Київ - 11 328 випадків;

Київська область - 4805 випадків;

Львівська область - 12 793 випадки;

Луганська область - 213 випадків;

Миколаївська область - 912 випадків;

Одеська область - 5578 випадків;

Полтавська область - 614 випадки;

Рівненська область - 8238 випадків;

Сумська область - 1124 випадки;

Тернопільська область - 4301 випадок;

Харківська область - 7033 випадки;

Херсонська область - 329 випадків;

Хмельницька область - 1828 випадків;

Чернівецька область - 8505 випадків;

Черкаська область - 1219 випадків;

Чернігівська область - 1366 випадків.

Зазначимо, Чернівецька область встановила антирекорд за кількістю хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації, червону зону карантину розширили.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон.