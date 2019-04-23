Гройсман прокомментировал снижение цен на газ с 1 мая

Фото: Владимир Гройсман (Урядовий портал)

Премьер считает, что Нафтогаз слишком долго играл с ним в "кошки-мышки"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман удовлетворен заявлением "Нафтогаза" о снижении цен на газ для населения с 1 мая 2019 года. Об этом он сказал журналистам во время инспектирования дорожных работ в Киевской области.

Гройсман заявил, что есть предельная цена газа на уровне 8,55 грн за кубометр. "Если рынки снижаются, "Нафтогаз" обязан снижать цену на газ для граждан", - сказал премьер'ер.

В то же время Гройсман отметил, что "Нафтогаз" начал использовать свое монопольное положение и начал "крутить это вопросы, учитывая только свои коммерческие интересы".

"И когда у нас не было взаимопонимания, я сказал, что до 24 апреля у них ("Нафтогаза" - ред.) есть время определиться. Вчера, я рад, что хватило здравого смысла, чтобы сделать заявление, что газ с 1 мая будет опущен на 300 гривен за тысячу кубов", - сказал он.

Кроме того, премьер подчеркнул, что больше не собирается ни с кем "играть в кошки-мышки".

"Это второй раз, когда я поставил очень жесткое требование "Нафтогазу", третьего раза не будет", - добавил Гройсман.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года до 8247 гривен за тысячу куб. м.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум руководству НАК "Нафтогаз Украины" относительно цены на газ для населения, угрожая увольнением с 24 апреля.