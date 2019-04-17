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Гройсман поставил "Нафтогазу" ультиматум по цене на газ

Новости » Энергетика    17.04.2019 - 12:05
Гройсман поставил "Нафтогазу" ультиматум по цене на газ
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Решение о снижении цены на газ должно быть принято до 24 апреля

Премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по цене на газ для населения. Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман расценил заявление менеджмента "Нафтогаза" о росте цены на газ для населения с 1 мая как шантаж. Он подчеркнул, что рыночные цены на европейском рынке должны обусловить снижение цены на газ для украинских потребителей.

"Или "Нафтогаз" устанавливает цену ниже, чем 8,55 гривен (за кубометр, - ред.) с мая... До 24 апреля НАК должен сообщить, что цена будет ниже. Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководства "Нафтогаза", - добавил премьер.  

Напомним, ранее сообщалось, что НАК не сможет выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения, так как оно противоречит возложенным на компанию специальным обязательствам.

Отметим, "Нафтогаз" с середины марта настаивает на снижении цен на газ для населения путем отмены режима ПСО.

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