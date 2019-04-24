ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

Новости » Энергетика    24.04.2019 - 10:47
"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены выросли на 5-11% в зависимости от условий

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, по сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены выросли на 5,2-11,5%.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании диверсифицированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 6 299 - 6 948 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным газопроводам).

Напомним, "Нафтогаз" снизил цены на газ в апреле для промышленных потребителей до 5990 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Как сообщало РБК-Украина, вечером 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года до 8247 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Гройсман прокомментировал снижение цен на газ с 1 мая Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Нафтогаз Украиныгазпромышленность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь