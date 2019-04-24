"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены выросли на 5-11% в зависимости от условий

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, по сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены выросли на 5,2-11,5%.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании диверсифицированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 6 299 - 6 948 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным газопроводам).

Напомним, "Нафтогаз" снизил цены на газ в апреле для промышленных потребителей до 5990 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Как сообщало РБК-Украина, вечером 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года до 8247 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).