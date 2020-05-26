Инклюзивно-ресурсные центры должны работать с соблюдением противоэпидемиологических требований
В Украине с 1 июня заработают инклюзивно-ресурсные центры (ИРЦ) в регионах, где будет введено ослабление противоэпидемических мероприятий. Возобновление работы ИРЦ состоится с целью обеспечить зачисление детей с особыми образовательными потребностями в учреждения образования.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Сообщается, что Министерство образования и науки Украины рекомендует обеспечить первоочередное обследование детей, идущих в 1 класс в 2020/2021 учебном году.
Инклюзивно-ресурсные центры должны работать с соблюдением противоэпидемиологических требований, в частности:
Напомним, ученики профтехов выйдут на практическое обучение с первого июня.
Как сообщало РБК-Украина, с 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек.
Ранее глава МОН заявила, что в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций можно организовывать, когда в группах насчитывается не более десяти человек.
Автор: Виталина Благодатова