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Ученики профтехов выйдут на практическое обучение с первого июня

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 20:39
Ученики профтехов выйдут на практическое обучение с первого июня
Фото: Министерство образования и науки Украины (Нужненко Сергей/УНИАН

Начать работу смогут заведения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение о послаблении карантина

С 1-го июня учащиеся учреждений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, смогут выходить на занятия. Для выпускников также смогут организовать государственную квалификационную аттестацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что смогут начать работу заведения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение о послаблении карантина.

Кроме того, директор должен согласовать механизм работы с местным управлением образования.

Посещать профтехи ученики смогут, в частности для того, чтобы сдать лабораторную работу, пройти темы производственного обучения или практики, отработать вождение транспортного средства.

Во время урока в кабинете должны находиться не более 10 человек одновременно, а проветривать помещение необходимо будет минимум 15 минут перед и после каждого занятия.

Администрация профтехучереждения должна позаботиться о безопасности образовательного процесса, а именно:

  • уборка дважды в день
  • дезинфекция
  • информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и использования защитной маски
  • запрет пребывания в учреждении посторонних лиц
  • соблюдение дистанции - раскладка по одному ученику за партой
  • ежедневный температурный скрининг работников и учащихся
  • инструктаж о симптомах и действиях в случае заражения

Чтобы избежать скопления учащихся в учреждении, администрация может изменять график образовательного процесса: начинать занятия в разное время, сократить или увеличить продолжительность перерывов, запланировать посменное обучение тому подобное.

В то же время МОН рекомендует не применять очное обучение без необходимости и комбинировать его с дистанционным освоением материала.

Напомним, с 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек.

Ранее глава МОН заявила, что в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций можно организовывать, когда в группах насчитывается не более десяти человек.

Кроме того, Минобразования обнародовало даты проведения ВНО в Украине.

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Автор: Виталина Благодатова

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