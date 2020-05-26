В Україні з 1 червня запрацюють інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ) в регіонах, де буде запроваджено послаблення протиепідеміологічних заходів. Відновлення роботи ІРЦ відбудеться з метою забезпечити зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів освіти.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

Зазначається, що Міністерство освіти і науки України рекомендує забезпечити першочергове обстеження дітей, які йдуть в 1 клас у 2020/2021 навчальному році.

Інклюзивно-ресурсні центри мають працювати з дотриманням протиепідеміологічних вимог, зокрема:

провітрювати приміщення;

проводити температурний скринінг усіх працівників ІРЦ, а тих, у кого виявлено температуру тіла 37,2℃ і вище або ознаки респіраторних захворювань, не допускати до роботи;

уникати близького контакту фахівців ІРЦ та дитини, за потреби - батьки дитини можуть допомагати в організації обстеження;

облаштувати місця для обробки рук;

обмежити одночасний рух відвідувачів коридорами та використання туалетних кімнат для уникнення натовпу.

Нагадаємо, учні профтехів вийдуть на практичне навчання з першого червня.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 червня у вищих навчальних закладах можливе проведення екзаменаційних сесій в групах не більше десяти осіб.

Раніше глава МОН заявила, що у вузах здачу іспитів і захист дисертацій можна організовувати, коли в групах налічується не більше десяти осіб.