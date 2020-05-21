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В Минобразования рассказали, как у студентов будет проходить сессия во время карантина

Новости » Общество     21.05.2020 - 12:34
В Минобразования рассказали, как у студентов будет проходить сессия во время карантина
Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Экзамены в ВУЗ будут проходить в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах

Сегодня, 21 мая, и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила, что экзаменационные сессии в ВУЗ будут проходить дистанционно. Однако такое решение будет касаться тех областей, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

Об этом Любомира Мандзий рассказала в эфире "Сниданка 1+1".

Как она сообщила, экзамены в ВУЗ будут проходить в зависимости от ситуации в регионе, в котором он расположен.

"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решения, и администрация заведения подготавливает заведения к открытию. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ослабление карантинных мер", - сказала она.

Также глава Минобразования добавила, что в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций можно организовывать, когда в учебных группах насчитывается не более десяти человек. При этом администрация ВУЗ должна обеспечить соблюдение дистанции между студентами, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.

Напомним, для пожилых педагогов сделают гибкий график работы во время пандемии коронавируса. Этот график нужен, чтобы не подвергать их опасности.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Украинавузысессия
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