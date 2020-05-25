Экзамены в вузах могут проводить с 1 июня, - МОН

Фото: Любомира Мандзий (facebook com lmandziy)

В основном вузы готовы к проведению экзаменов дистанционно

С 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек. Но только в тех регионах, где есть разрешение на ослабление карантина.

Об этом заявила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

Однако Мандзий уточнила, что в основном вузы готовы к проведению экзаменов дистанционно.

"С 1 июня (экзамены - ред.) возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссии ТЭБ и ЧС", - заявила министр.

Напомним, ранее глава МОН заявила, что в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций можно организовывать, когда в группах насчитывается не более десяти человек.

Кроме того, Минобразования обнародовало даты проведения ВНО в Украине.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Валерия Мрачковская