Украина значительно нарастила экспорт товаров в ЕС

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Доля стран ЕС во внешнем товарообороте Украины составляет 43%

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-декабре 2018 года составил 44,446 млрд долларов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39,569 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Отрицательное сальдо за 2018 год сократилось и составляет 4,140 млрд долларов (в 2017 году - 4,601 млрд долларов).

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Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

sfs.gov.ua

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, объем внешней торговли товарами Украины в 2018 году составил 104,188 млрд долларов, что на 12% больше, чем в 2017 году (92,798 млрд долларов). Отрицательное сальдо внешней торговли за 2018 год составляет 9,520 млрд долларов.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в ноябре 2018 года рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% г/г, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив почти 53% всего экспорта товаров из Украины.