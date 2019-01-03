Украина установила исторический рекорд по экспорту продовольствия

Фото: зерновые терминалы в Одесском порту (uspa.gov.ua)

Месячный объем экспорта продовольствия превысил 2 млрд долларов

В ноябре 2018 года рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% г/г, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив почти 53% всего экспорта товаров из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка (декабрь 2018 года).

Как отметили в НБУ, благодаря рекордному урожаю кукурузы физические объемы поставок зерновых культур в ноябре достигли максимального значения за всю историю наблюдений (5,3 млн тонн), что на фоне сохранения высоких мировых цен способствовало увеличению стоимостных объемов экспорта в 1,6 раза г/г.

Кроме того, в ноябре возобновился рост экспорта растительных масел и жиров (17,4% г/г), прежде всего благодаря высокому урожаю подсолнечника текущего года. Активная переработка семян масличных культур на фоне сохранения высокого внешнего спроса обусловила ускорение роста стоимостных объемов экспорта масличного жмыха (в 1,5 раза г/г). Высокими темпами продолжал расти экспорт мяса (в 1,4 раза г/г).

Напомним, по оперативным данным ГФС, объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов).

Отметим, по данным НБУ, в декабре 2018 года индекс изменения мировых цен на товары украинского экспорта углубил снижение, нивелировав рост в течение года.