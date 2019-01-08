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Негативное сальдо внешней торговли товарами приблизилось к 10 млрд долларов

Новости » Экономика    08.01.2019 - 17:21
Негативное сальдо внешней торговли товарами приблизилось к 10 млрд долларов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

ГФС обнародовала данные по внешней торговле товарами за 2018 года

Объем внешней торговли товарами Украины в 2018 году составил 104,188 млрд долларов, что на 12% больше, чем в 2017 году (92,798 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины вырос на 9% до 47,334 млрд долларов, импорт - на 15% до 56,854 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 2018 год составляет 9,520 млрд долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 18,613 млрд долларов, или 39,3% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них 11,633 млрд долларов (24,6%).

Самую большую в экспорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт - 17,420 млрд долларов, или 30,6% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары - 13,521 млрд долларов (23,8%).

Негативное сальдо внешней торговли товарами приблизилось к 10 млрд долларов

sfs.gov.ua

Напомним, по данным НБУ, в декабре 2018 года индекс изменения мировых цен на товары украинского экспорта углубил снижение, нивелировав рост в течение года. 

Отметим, что по данным Национального банка Украины, в ноябре 2018 года рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% г/г, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив почти 53% всего экспорта товаров из Украины.

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