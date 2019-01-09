Україна значно збільшила експорт товарів до ЄС

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Частка країн ЄС у зовнішньому товарообігу України становить 43%

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-грудні 2018 року склав 44,446 млрд доларів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року (39,569 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни ЄС у 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Від'ємне сальдо за 2018 рік скоротилося і становить 4,140 млрд доларів (в 2017 році - 4,601 млрд доларів).

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Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

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Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в 2018 році склав 104,188 млрд доларів, що на 12% більше, ніж у 2017 році (92,798 млрд доларів). Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік становить 9,520 млрд доларів.

Відзначимо, за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.