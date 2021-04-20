ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу: "Газпром" отмалчивается

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 21:03
Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу: "Газпром" отмалчивается Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)
Автор: РБК-Украина

Украина готова предоставить дополнительные транзитные мощности для поставки российского газа в ЕС. Однако "Газпром" отмалчивается, несмотря на свои заявления о сложностях с наполнением европейских хранилищ.

Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, "Газпром" прогнозирует сложный сезон с закачиванием газа в Европу этим летом. На этом фоне "Оператор ГТС Украины" готов предоставить дополнительные мощности для транзита российского газа. "Газпрому" нужно просто обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов", - добавил Макогон.

Глава компании подчеркнул, что в случае отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных транзитных мощностей, то в качестве альтернативного решения может стать разрешение европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и его самостоятельная транспортировка в Европу.

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа по территории Украины в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд куб. м. Это на 32% меньше по сравнению с декабрем.

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзит газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Промышленность ГТС энергетика газ
NEWS
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"