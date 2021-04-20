Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу: "Газпром" отмалчивается

Украина готова предоставить дополнительные транзитные мощности для поставки российского газа в ЕС. Однако "Газпром" отмалчивается, несмотря на свои заявления о сложностях с наполнением европейских хранилищ.

По его словам, "Газпром" прогнозирует сложный сезон с закачиванием газа в Европу этим летом. На этом фоне "Оператор ГТС Украины" готов предоставить дополнительные мощности для транзита российского газа. "Газпрому" нужно просто обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов", - добавил Макогон.

Глава компании подчеркнул, что в случае отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных транзитных мощностей, то в качестве альтернативного решения может стать разрешение европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и его самостоятельная транспортировка в Европу.