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Україна заявила про готовність збільшити транзит газу до Європи: "Газпром" відмовчується

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 21:03
Україна заявила про готовність збільшити транзит газу до Європи: "Газпром" відмовчується Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)
Автор: РБК-Україна

Україна готова надати додаткові транзитні потужності для постачання російського газу в ЄС. Однак "Газпром" відмовчується, не дивлячись на свої заяви про складнощі з наповненням європейських сховищ.

Про це повідомив глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, "Газпром" прогнозує складний сезон із закачуванням газу в Європу цього літа. На цьому тлі "Оператор ГТС України" готовий надати додаткові потужності для транзиту російського газу. "Газпрому" потрібно просто звернутися з відповідною пропозицією щодо збільшення обсягів ", - додав Макогон.

Глава компанії підкреслив, що в разі відмови "Газпрому" від бронювання додаткових транзитних потужностей, то альтернативним рішенням може стати дозвіл європейським трейдерам отримувати газ на кордоні Україна-РФ і його самостійна транспортування в Європу.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу по території України в Європу в січні 2021 року склав 3,86 млрд куб. м. Це на 32% менше в порівнянні з груднем.

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу строком на 5 років. Обсяги постачання газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м в 2020 році і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

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