Україна заявила про готовність збільшити транзит газу до Європи: "Газпром" відмовчується

Україна готова надати додаткові транзитні потужності для постачання російського газу в ЄС. Однак "Газпром" відмовчується, не дивлячись на свої заяви про складнощі з наповненням європейських сховищ.

За його словами, "Газпром" прогнозує складний сезон із закачуванням газу в Європу цього літа. На цьому тлі "Оператор ГТС України" готовий надати додаткові потужності для транзиту російського газу. "Газпрому" потрібно просто звернутися з відповідною пропозицією щодо збільшення обсягів ", - додав Макогон.

Глава компанії підкреслив, що в разі відмови "Газпрому" від бронювання додаткових транзитних потужностей, то альтернативним рішенням може стати дозвіл європейським трейдерам отримувати газ на кордоні Україна-РФ і його самостійна транспортування в Європу.