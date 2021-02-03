"Газпром" сократил транзит по территории Украины на треть, несмотря на морозы в Европе

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

Транзит российского газа по территории Украины в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд куб. м. Это на 32% меньше по сравнению с декабрем, что связано с условиями текущего транзитного контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром".

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Как отметил директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, согласно контракту "Газпром" обязан оплатить прокачку 40 млрд куб. м газа, что на 25 млрд куб. м ниже контрактных обязательств 2020 года.

"Сейчас мы видим, что несмотря на высокие цены на газ в Европе, существенного дополнительного роста объемов транзита не произошло. Более того, не все забронированные и оплаченные мощности были использованы. Это свидетельствует, что существующие мощности могут обеспечить все потребности в транзите, нет никакой необходимости в строительстве дополнительного газопровода - "Северного потока-2". Украинская ГТС может обеспечить дополнительную прокачку 55 млрд куб. м и даже больше ", - сказал он.

По данным пресс-службы, в январе 2021 года Оператор ГТС Украины протранспортировал из Европы в Украину 0,44 млрд кубометров газа, в том числе путем виртуального реверса - 0,40 (92%). Ре-экспорт газа из Украины в Европу за этот период составил 0,24 млрд куб. м.

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа в Европу по украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).

Напомним, в конце декабря 2020 года директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готовы обеспечить дополнительные объемы транзита газа в Европу.