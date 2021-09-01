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Украина завоевала еще одну "бронзу" на Паралимпиаде-2020

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Токио, Среда 01 сентября 2021 13:04
Украина завоевала еще одну "бронзу" на Паралимпиаде-2020 Фото: украинская пловчиха Яна Бережная (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская пловчиха Яна Бережная завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио. Она получила медаль в заплыве на дистанцию 100 метров брассом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских Игр.

Стоит отметить, что вырвать победу параолимпийской спортсменке удалось в борьбе на последних метрах дистанции.

Первое место забрала представительница Республики Кипр, а "серебро" - у пловчихи из Китая.

Напомним, что сегодня украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио завоевал третью золотую медаль.

Добавим, что также новую серебряную медаль Украине принесли спортсмены Иван Май и Лев Кац.

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