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Україна виборола ще одну "бронзу" на Паралімпіаді-2020

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Токіо, Середа 01 вересня 2021 13:04
Україна виборола ще одну "бронзу" на Паралімпіаді-2020 Фото: українська плавчиня Яна Бережна (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українська плавчиня Яна Бережна виборола "бронзу" на Паралімпіаді в Токіо. Вона здобула медаль у запливі на дистанцію 100 метрів брасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських Ігр.

Варто зазначити, що вирвати перемогу паралімпійській спортсменці удалось у боротьбі на останніх метрах дистанції.

Перше місце забрала представниця Республіки Кіпр, а "срібло" - у плавчині з Китаю.

Нагадаємо, що сьогодні український плавець Максим Крипак на Паралімпіаді в Токіо завоював третю золоту медаль.

Додамо, що також нову срібну медаль Україні принесли спортсмени Іван Май та Лев Кац.

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