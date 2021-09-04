Украина завоевала еще четыре медали на Паралимпиаде: кто отличился

Украинская сборная завоевала 4 медали сегодня, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Токио . Украинцы стали владельцами серебряных и бронзовой медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета Украины

Отличились на сегодняшних соревнованиях такие спортсмены:

На одиннадцатый день соревнований в Токио украинцы завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Напомним, что украинец Крипак завоевал свое пятое "золото" во время Параолимпийских игр в Токио. Он обогнал соперника в заплыве на 200 метров.

Ранее сообщалось, что украинцы завоевали золотую и четыре серебряных медали на Паралимпиаде.