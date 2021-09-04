Україна завоювала ще чотири медалі на Паралімпіаді: хто відзначився

Українська збірна завоювала 4 медалі сьогодні, 4 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо . Українці стали власниками срібних та бронзової медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного олімпійського комітету України

Відзначилися на сьогоднішніх змаганнях такі спортсмени:

На одинадцятий день змагань у Токіо українці вибороли 3 срібні та 1 бронзову медаль.

Нагадаємо, що українець кріпак завоював своє п'яте "золото" під час Параолімпійських ігор у Токіо. Він обігнав суперника в запливі на 200 метрів.

Раніше повідомлялося, що українці завоювали золоту та чотири срібні медалі на Паралімпіаді.