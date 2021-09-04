Україна завоювала ще чотири медалі на Паралімпіаді: хто відзначився

Українська збірна завоювала 4 медалі сьогодні, 4 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо. Українці стали власниками срібних та бронзової медалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного олімпійського комітету України
На одинадцятий день змагань у Токіо українці вибороли 3 срібні та 1 бронзову медаль.
Відзначилися на сьогоднішніх змаганнях такі спортсмени:
- Марина Мажула (веслування, байдарка-одинак 200 м, Клас-KL1)
- Ігор Цвєтов (Легка атлетика, 200 метрів, клас-T35)
- Оксана Ботурчук (Легка атлетика, 200 м, Клас-T12)
- Василь Ковальчук (кульова стрільба, мікст малокаліберна гвинтівка 50 м лежачи, клас - SH2).
Нагадаємо, що українець кріпак завоював своє п'яте "золото" під час Параолімпійських ігор у Токіо. Він обігнав суперника в запливі на 200 метрів.
Раніше повідомлялося, що українці завоювали золоту та чотири срібні медалі на Паралімпіаді.