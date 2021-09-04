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Цветов выиграл серебро в беге на 200 метров на Паралимпиаде-2020

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Токио, Суббота 04 сентября 2021 07:32
Цветов выиграл серебро в беге на 200 метров на Паралимпиаде-2020 Фото: Игорь Цветов выиграл серебро в беге на 200 метров на Паралимпиаде-2020 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Цветов выиграл серебро в беге на 200 метров на Паралимпиаде-2020. Эта медаль стала второй для Цветова в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на iSport.

В рамках 11-го дня Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония) состоялся розыгрыш комплекта медалей в беге на 200 метров (класс T35 - спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата, стоя).

Украинский легкоатлет Игорь Цветов стал серебряным призером в этой дисциплине, показав результат 23,25.

Ранее Игорь Цветов завоевал серебро в беге на 100 метров.

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